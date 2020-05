utenriks

Det registrerte dødstalet for det siste døgnet er ein liten auke frå det førre døgnet, men talet er for fjerde dagen på rad under 200 per døgn, skriv avisa El País.

Det vart måndag registrert 123 nye koronarelaterte dødsfall.

Det samla dødstalet i Spania er no på 26.920, medan det er registrert 228.000 påviste smittetilfelle gjennom PCR-testing.

(©NPK)