Afghanske styrkar tek opp att militæraksjonane mot opprørsgrupper

utenriks

Kunngjeringa frå president Ashraf Ghani kom i ein TV-tale tysdag. Tidlegare på dagen vart 16 personar, blant dei spedbarn og nybakte afghanske mødrer, drepne då væpna menn storma eit sjukehus som mellom anna inneheldt ein barselklinikk.

I Nangarhar-provinsen aust i landet vart òg mange personar drepne i eit angrep mot ei gravferd tysdag. Ei kjelde i provinsrådet seier at minst 50 vart drepne.

Så langt har ingen teke på seg ansvaret for dei to angrepa, og Taliban har avvist at dei stod bak.

– Eg beordrar tryggingsstyrkane til å avbryte den defensive rolla si og ta opp att offensive operasjonar mot fienden, sa Ghani.

