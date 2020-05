Danmarks statsminister: Smitten under kontroll

utenriks

– Vi har nettopp teke fatt på andre fase av gjenopninga, og vi har no ein samla plan for korleis vi skal gjenopne samfunnet. Han står heile Folketinget bak, seier ho på ein pressekonferanse tysdag. Samtidig minna ho om at viruset slett ikkje er borte.

– Det er like smittsamt og farleg. I takt med gjenopninga må vi handtere at smitten er blant oss, understrekar Frederiksen.

Blant det som no blir innført, er ein meir offensiv plan for testing. I tillegg skal styresmaktene jobbe aktivt med smittesporing, så smittekjeda kan brytast så raskt som mogleg. Smitta som har vanskeleg for å isolere seg, til dømes viss dei bur trongt, kan få hjelp til å bu på hotell så dei kan halde seg unna folk.

Danskane ser òg framover for å vere betre rusta om og når ein liknande situasjon skulle oppstå igjen. Justisdepartementet nedset eit styre som skal ha ansvar for å sikre forsyningar av testar, verneutstyr og sørgje for isolasjonsfasilitetar.

– Ein pandemi kan setje helsevesenet under sterkt press, og vi vil la helsestyresmaktene konsentrere seg om pasientane, medan dette nye styret skal ta seg av det praktiske, som logistikk og samfunnsberedskap, seier Frederiksen.

