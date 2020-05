Danske kvinner møter ikkje opp til mammografi

utenriks

Frå dei fem danske regionane blir det meldt at fleire kvinner enn normalt avlyser eller droppar å møte opp til tida dei får tildelt for undersøking for brystkreft.

Kræftens Bekæmpelse fryktar at nokon no fell heilt ut av det danske programmet for bekjempelse av brystkreft etter koronakrisa.

I Region Midtjylland er til dømes oppmøteraten falle frå 84 prosent til 68 prosent for brystkreftundersøkingar i perioden 12. mars til 30. april frå i fjor til i år. Helsevesenet i Danmark seier at nokre truleg har trudd timen deira var avlyst, utan at den var det. Andre kan ha vore sjuke eller ha mistenkt koronasmitte, og difor ha droppa avtalen sin.

I Region Hovedstaden pleier oppmøtet å vere 80 prosent, men i år har det berre vore 59 og 69 prosent som kom til sjekk i mars og april.

I Noreg har Koronasituasjonen ført til store forseinkingar i dei ulike screeningprogramma, og det såg i april ut til at undersøkingane ikkje blir tekne att opp før til sommaren, ifølgje Dagens Medisin.

