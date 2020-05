Demokratane foreslår ny krisepakke

utenriks

Partiet har fleirtal i Representanthuset, men håper at også Republikanarane vil slutte opp om forslaget. Avstemming blir venta alt fredag.

Ifølgje leiar for Demokratane i Representanthuset, Nancy Pelosi, inneber forslaget at amerikanske delstatar og byar får ein sum som svarer til rundt 10.000 milliardar kroner i overføringar for å motverke auka arbeidsløyse.

Over 33 millionar amerikanarar har no registrert seg som arbeidsledige, og berre i april forsvann det ifølgje styresmaktene over 20 millionar arbeidsplassar.

Demokratane øyremerkjer i forslaget drygt 2.000 milliardar kroner til ekstra lønn til helsearbeidarar og andre som fyller samfunnskritiske funksjonar.

Partiet vil òg komme vanlege amerikanarar til unnsetning og foreslår ei utbetaling på drygt 12.000 kroner til dei som er hardt råka av krisa, inntil 60.000 kroner per husstand.

Det er òg sett av ytterlegare 750 milliardar kroner til virustesting i forslaget.

Forslaget frå Demokratane til krisepakke møter likevel motstand i Senatet. Fleirtalsleiaren for Republikanarane i Senatet, Mitch McConnell, meiner at det ikkje hastar og at forslaget tidlegast vil bli behandla av dei i juni.

Krisepakken som no ligg på bordet er den femte i rekkja sidan mars. Seinast for tre veker sidan vedtok Kongressen ein krisepakke på nærare 5.000 milliardar kroner, mesteparten øyremerkt småbedrifter og sjukehus.

