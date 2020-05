Fijis første koronasmitta avhøyrt av politiet

utenriks

Den første pasienten i stillehavsnasjonen, ein 28 år gammal mann som blir referert til som Pasient 1, vart registrert 19. mars som smitta etter å ha returnert frå utlandet. Politiet opplyser at mannen har sete i karantene i to omgangar fram til han vart friskmeld, arrestert og avhøyrt tysdag. Det er ikkje gitt opplysningar utover at politiet etterforskar påstandar om at mannen har gitt opp uriktig opplysningar om helsetilstanden sin.

Fiji er ein av få stillehavsstatar som har hatt koronasmitte, med 18 tilfelle av covid-19 hittil. Siste sjukdomstilfelle registrert var 21. april. Fire personar er framleis innlagde på sjukehus.

