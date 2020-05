Kastrup-sjefen åtvarar Danmark mot overvarsemd

utenriks

Risikoen for å bli smitta av koronavirus blir stadig mindre i Danmark, viser den siste målinga frå helsestyresmaktene. No seier administrerande direktør for Københavns lufthamn, Thomas Woldbye, til Børsen at det kan koste dyrt å vente for lenge med å opne for fritids- og andre reiser igjen.

Ifølgje avisa er det første gong at toppsjefen for lufthamna på Kastrup, som er Danmarks største arbeidsplass, blandar seg i debatten om når landet skal opne for utanlandske turistar og reiser ut av Danmark etter stenginga i midten av mars.

Woldbye påpeikar at Danmark stod økonomisk sterkt, med København som eit populært reisemål.

– No har vi komne godt gjennom første del av krisa. Det bør vi bruke til å byggje opp att og forsterke den posisjonen. Vi kan spare og tene milliardar ved å få retta opp igjen turismen og moglegheita til å reise raskt, seier han til Børsen.

Medan reiselivsnæringa har opplegget klar, skal politikarane vere langt meir tilbakehaldne, ifølgje Woldbye, i frykt for nye utbrot.

