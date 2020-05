Kriseramma Bang & Olufsen planlegg emisjon

utenriks

Selskapet, som først og fremst er kjent for eksklusive Tv-ar og lydprodukt, kallar inn til ekstraordinær generalforsamling 3. juni for å få godkjenning frå aksjonærane til å utskrive aksjar for 400 millionar danske kroner. Beløpet svarer omtrent til 600 millionar norske kroner med dagens kurs. Fleire store aksjonærar har allereie sagt ja.

Koronakrisa har ramma selskapet hardt, og salet har falle med 26 prosent i dei første elleve månadene av rekneskapsåret, som blir avslutta i mai. Så langt har det gitt eit driftsunderskot på rundt 280 millionar kroner.

– Situasjonen er alvorleg, og vi er nøydde til å skaffe ny kapital for å komme oss gjennom den globale covid-19-krisa, seier styreformann Ole Andersen.

I mars kunngjorde selskapet ein spareplan som inkluderte kutt av 115 stillingar i Danmark.

