Nordsjøolje over 30 dollar etter saudiarabisk kutt

utenriks

Nikkei-indeksen i Tokyo flytta seg marginalt og fall 0,1 prosent gjennom dagen. I Hongkong enda Hang Seng ned 1,6 prosent, medan hovudindeksen i Shanghai slutta på minus 0,3 prosent.

For å presse opp den låge oljeprisen har energidepartementet i Riyadh bede det statlege oljeselskapet Aramco i Saudi-Arabia om å gjennomføre endå eit frivillig produksjonskutt, denne gongen på 1 million fat per dag.

Oljeprisane auka tysdag morgon og fortsette opp utover dagen. Ved 13-tida kosta eit fat amerikansk lettolje 25,52 dollar, ein auke på 5,7 prosent. Nordsjøolje passerte 30 dollar midt på dagen og hadde då stige 1,3 prosent til 30,61 dollar fatet. Begge desse prisane hadde likevel falle måndag etter å ha teke seg opp før helga.

Analytikarar seier Saudi-Arabias reduksjon til 7,5 millionar fat olje om dagen ser ut til å ha hatt ein viss effekt. Ifølgje ANZ Bank er dette det lågaste sidan 2002.

Inspirert av Saudi-Arabias kutt har Kuwait kunngjort produksjonskutt på ytterlegare 80.000 fat per dag, medan Dei sameinte arabiske emirata vil kutte 100.000 fat olje per dag. ANZ er likevel i tvil om gjennomføringsevna og moglegheita til desse statane til å halde produksjonen nede over tid.

