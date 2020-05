Norsk barnevernssak til ankehandsaming i Strasbourg

utenriks

Saka vart opphavleg behandla av EMD i desember, og domstolen kom då fram til at Noreg hadde brote menneskerettane. Saka dreier seg om ein gut som vart teken hand om i fosterheim då den 17 år gamle mora kom til Noreg i 2010 som flyktning. Guten var då rundt eitt år gammal. Han vart seinare tvangsadoptert.

Mors rett til samvær etter at barnevernet hadde teke over omsorga for barnet var hovudpunktet i saka.

Retten viste til ein dom mot Noreg i fjor haust og påpeika at styresmaktene pliktar å leggje til rette for å gjenforeine familiar så raskt som mogleg etter omsorgsovertaking, og kritiserte dei strenge avgrensingane på samvær. Sjølve omsorgsovertakinga vart i lita grad rørt.

Ein annan faktor var at guten vart plassert i ein kristen familie, medan mora er muslim og ønskte at han skulle bli oppdrege i tråd med religionen hennar. Kvinna bad domstolen òg vurdere om artikkel 9 om religionsfridom var broten, men saka vart berre vurdert med tanke på retten til familie- og privatliv.

Avgjerda til domstolen vart anka, og eit dommarpanel avgjorde måndag at saka skal handsamast i storkammeret til domstolen, som er ankeinstansen i EMD. Fire andre saker som vart vurderte, vart avviste.

(©NPK)