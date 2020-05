Sør-Korea bruker mobildata for å spore nattklubbgjester

utenriks

Dei siste dagane har landet opplevd eit smittehopp knytt til eit populært nattklubbområde i hovudstaden. 27 av tilfella er registrerte det siste døgnet.

Auken kjem etter at landet i fleire dagar på rad kunne melde om under ti smittetilfelle per døgn.

Som følgje av auken har alle nattklubbar og barar fått ordre om å stengje, ikkje berre i Seoul, men også i naboprovinsen Gyenonggi og byen Incheon, og dessutan Daegu sør i landet.

Løfte om anonymitet

Sør-Koreas helsestyresmakter jobbar no på spreng med å kartleggje tusenvis av personar som har drege på nattklubb i utelivsdistriktet Itaewon i byrjinga av mai.

Dei har bede alle som har vore på dei aktuelle utestadene, om å melde seg for å bli testa. Alle er lova full anonymitet sidan det er snakk om fleire gay-barer. Det blir anteke at mange nøler med å la seg teste fordi det i Sør-Korea framleis er knytt stigma til det å vere homofil.

Forbilde

Sør-Korea har vore eit forbilde for mange andre land når det gjeld handteringa av koronautbrotet. No hadde styresmaktene såvidt byrja å lempe på smitteverntiltaka, men med den siste auken er det frykt for ei ny smittebølge.

Tysdag opplyste smittevernmyndigheitene at det er registrert 10.936 smitta og 258 dødsfall totalt. Minst 1.138 tilfelle blir knytte til innreise frå utlandet, men delen har gått ned etter at grensekontrollen vart styraka i april og det vart innført krav om 14 dagars karantene for alle som hadde vore i utlandet.

