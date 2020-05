Tyskland slit med å stanse smittespreiinga

utenriks

Nærare 173.000 har fått påvist smitte i Tyskland, som har registrert 7.667 koronarelaterte dødsfall.

Den siste veka er det påvist mellom 700 og 1.300 nye smittetilfelle dagleg, og måndag vart det meldt at ytterlegare 1.000 hadde testa positivt.

Det såkalla smittetrykket, også kjent som reproduksjonstalet, har på nytt passert 1. Det er ei kritisk grense som viser at epidemien akselererer.

– Viruset har ikkje forsvunne, konstaterer Lars Schaade ved det statlege Robert Koch-instituttet.

Mange smitta

Tyskland har nesten like mange smitta som Frankrike, men over tre gonger så mange franskmenn er døde.

Det tyske helsevesenet var godt rusta til å ta imot koronapasientar, og styresmaktene var òg raskt ute med å innføre strenge tiltak og stengje ned store delar av landet.

Oppmuntra av låg smittespreiing og relativt få dødsfall har landa den siste veka byrja å lempe på tiltaka, og både butikkar, skular og enkelte restaurantar har fått lov til å opne.

Delstatane bestemmer

Koronaviruset har likevel ramma svært ulikt i Tyskland, og statsminister Angela Merkel har derfor i stor grad overlate avgjerda om gjenopning til styresmaktene i dei 16 delstatane.

Regjeringa har likevel stilt eit absolutt krav om at det ikkje kan lempast på tiltak, eller at tiltak eventuelt må innførast på nytt, dersom fleire enn 50 per 100.000 innbyggjarar får påvist smitte.

Styresmaktene i hovudstaden Berlin vurderer fortløpande tre kriterium: Talet på nye smittetilfelle, smittetrykket og intensivkapasiteten ved sjukehusa.

(©NPK)