881 dødsfall på eitt døgn for Brasil – dyster rekord

Talet på døde smitta av viruset i landet er no passert 12.400, med nærare 178.000 stadfesta smittetilfelle, opp over 9.200 tilfelle siste døgn.

På kort tid har Brasil vorte verdas sjette hardast ramma land, iallfall på papiret, etter USA, Storbritannia, Italia, Frankrike og Spania.

– Auken i talet på tilfelle er heilt klart urovekkjande, seier Marcos Espinal, som leier Den panamerikanske helseorganisasjonen (PAHO), Verdshelseorganisasjonens (WHO) regionkontor for Amerika.

For lite testing av sjuke og ettertesting av døde gjer at ekspertar uttaler at smitteomfanget truleg er langt høgare i Brasil enn tala skulle bety.

