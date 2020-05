Australsk kyrkjesamfunn bøtelagt for fremming av falsk korona-kur

utenriks

Bota svarer til i underkant av 1 million norske kroner.

Det australske kyrkjesamfunnet er del av eit internasjonalt nettverk som skreiv om bleikemiddelet i eit brev til USAs president Donald Trump.

Dei er no bøtelagt for å ha selt produkt som utgjer ein alvorleg helserisiko, opplyser den terapeutiske vareadministrasjonen (TGA) i Australia.

Tilsynsstyresmakta opplyser vidare at det har vorte utskrive tolv varsel for den visstnok ulovlege reklamen av Miracle Mineral Solution (MMS), som no er fjerna frå nettsida til kyrkja.

(©NPK)