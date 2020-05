EU vil opne grensene mellom land med lik smittesituasjon først

utenriks

Onsdag la kommisjonen fram planen sin for korleis reiselivet kan komme på fote igjen og grensene mellom EU- og Schengen-landa kan opnast for reisande igjen i kjølvatnet av covid-19-pandemien.

Kommisjonen beskriv dagens situasjon som fase 0, med restriksjonar på ikkje-nødvendige reiser. Neste fase inneber ei gradvis opning når smittesituasjonen tillèt det, med smidig grensekryssing for jobbreiser, private reiser og turisme. Og det er her ein ser for seg å byrje med land der smittesituasjonen er lik. Tyskland har allereie sagt at landet vil opne for reisande frå fleire land, inkludert Noreg, 15. juni.

I det som blir omtalt som fase 2, skal alle koronarelaterte reiserestriksjonar opphevast, medan nødvendige helsetiltak framleis skal vere på plass.

Overgangen til ein ny fase bør vere fleksibel, skriv kommisjonen og legg til at det kan bli nødvendig å gå tilbake til strengare tiltak dersom smittesituasjonen blir forverra.

(©NPK)