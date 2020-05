EU vil redde reiselivet – og sommarferien

utenriks

Med stengde grenser og innstilte fly står hundrevis av milliardar på spel for ei næring som står for 10 prosent av EU-økonomien og 12 prosent av sysselsetjinga. Forventningane er derfor store når kommisjonen onsdag legg fram planen sin for å leggje til rette for at folk igjen kan bruke – og tene – pengar i sommarferien.

Ifølgje Euractiv, som har sett eit utkast av det som skal leggjast fram, skal mellom anna smittevernsenteret til EU ECDC føre lister over område med lite smittespreiing. Det kan gjere det mogleg å droppe krav om karantene for alle som kjem når ein byrjar å opne dei indre grensene i EU igjen.

Likebehandling

Ifølgje The Guardian er det uklart om kommisjonen vil stille seg bak skipinga av «bobler» eller «korridorar» der enkeltland eller mindre grupper opnar for kvarandre. Dei baltiske landa har sett på ei slik løysing, og Kroatia snakkar med Tsjekkia.

Slike delløysingar kan vere vanskeleg å gå med på for ein union som er bygd på at alle skal behandlast likt. Det siste betyr mellom anna at dersom Austerrike opnar for å sleppe inn tyskarar, må det òg gjelde andre borgarar som bur i Tyskland.

– Medlemsland kan ikkje opne grensene for borgarar frå eitt EU-land, men ikkje eit anna, sa kommissær Ylva Johansson til EU-parlamentarikarar førre veke, ifølgje The Guardian.

Koordinert smittevern

Utkastet tek òg for seg korleis ein skal balansere persontransport og smittevern, og det blir tatt til orde for ein koordinert innsats, skriv Euractiv. Tiltak må vere risikobaserte, proporsjonale og «avgrensa i omfang og varigheit til det som kan krevjast for å vareta folkehelsa».

Kommisjonen nemner òg planar for å vere førebudde på å avgrense verknaden av ei eventuell ny smittebølgje.

Økonomi og rettar

I tillegg til utferdstrong og smittevern er det naturleg endå ei økonomisk side ved det heile. Ifølgje EU-kommissær Thierry Breton står reiselivet i fare for å miste inntekter på opptil 400 milliardar euro eller 4.600 milliardar kroner.

Her kjem to omsyn fort opp mot kvarandre: behovet til næringa for pengar og rettane til forbrukarane. Viss «alle» krev pengane tilbake for kansellerte reiser, blir det fort tomt for pengar i kassen.

Fleire land har bede kommisjonen opne for at reiseselskapa i staden kan tilby verdikupongar. I eit utkast til retningslinjer skriv kommisjonen, igjen ifølgje Euractiv, at slik kupongar bør vere overførbare, verne kundane i tilfelle konkurs og kunne bytast inn i pengar dersom dei ikkje er brukte innan eit år.

– Dette vil styrkje tilliten til borgarane, som transport-, reiselivs- og turistnæringa må byggje gjenreisinga på, står det i utkastet.

