Facebook betalar over ein halv milliard til tilsette som utvikla psykiske lidingar

Det svarer til drygt 523 millionar norske kroner. Dei tilsette vil få opptil 50.000 dollar for behandlingskostnader, om dei blir diagnostiserte med til dømes posttraumatisk stressliding (PTSD).

Innhaldsmoderatorane må som ein del av jobben jamleg sjå materiale som viser vald og mishandling. Dei er ofte rekrutterte via bemanningsbyrå, framfor å vere tilsette i Facebook.

Ein tidlegare innhaldsmoderator saksøkte Facebook hausten 2018, og hevda at ho hadde utvikla PTSD etter ni månaders arbeid.

Oppgjeret, som framleis må godkjennast av ein dommar, vil gjelde for meir enn 10.000 menneske frå California, Texas, Arizona og Florida, som har jobba for Facebook sidan 2015.

Minimumsutbetalinga per moderator er på 1.000 dollar. Som ein del av avtalen kunngjer Facebook at det vil takast ytterlegare steg for å verne om den psykiske helsa til innhaldsmoderatorane.

Lyden vil vere skrudd av som standardval på videoane, og dei vil bli spelt i svart/kvitt. Søkjarar må òg gå igjennom ei spesiell undersøking for å kartleggje kor tolerante dei er for støytande innhald.

