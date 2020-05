Frankrike vedtok omstridd lov mot hatprat på nett

utenriks

Kritikarar av lova hevdar at ho innskrenkar ytringsfridommen og opnar for sensur.

Lova pålegg søkjemotorar og sosiale medium å fjerne hatefulle ytringar som oppmuntrar til valdsbruk, og dessutan rasistiske ytringar og ytringar som krenkjer religionar. Dersom slikt innhald ikkje blir fjerna innan 24 timar, vankar det bøter på opptil 14 millionar kroner.

Kritikarane meiner at det no blir opp til selskap som Google, Amazon, Facebook og Apple å avgjere der grensene for ytringsfridom skal gå i Frankrike.

