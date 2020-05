Italia: Hjelpetelefon for kjønnsrelatert vald har auka med 73 prosent

utenriks

Tala er henta frå perioden 1. mars til 16. april og blir samanlikna med same periode i fjor, ifølgje statistikkbyrået Istat.

Den landsomfattande stenginga av Italia starta 10. mars og vart letta på 4. mai.

Av 5.031 førespurnader til hjelpetelefonen var i overkant av 2.000 frå folk som søkte hjelp. Av desse var det rundt 1.500 som opplevde fysisk eller psykisk misbruk. 97 prosent av førespurnadene var frå kvinner.

Fleire ekspertar har uttrykt bekymring for at kvinner kan vere meir utsette for vald i slike stengingsperiodar, sidan fleire av dei vil vere innesperra i valdelege hushald.

Samtidig påpeikar Istat at auken i talet på samtalar ikkje nødvendigvis kjem av ein valdsauke, men kanskje heller ein vellykka offentleg kampanje som oppmuntrar kvinner til å bruke hjelpetelefonen.

