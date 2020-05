Russland stansar respiratorbruk etter sjukehusbrannar

utenriks

Tilsynet har «stansa bruk på russisk territorium av Aventa-M-respiratorar produsert sidan 1. april 2020», som vart brukte til å behandle koronasmitta pasientar ved sjukehus i Moskva og St. Petersburg, der brannane braut ut den siste veka, heiter det i ei fråsegn.

Seks menneske mista livet i brannane.

USA har fått tilsendt respiratorar av same type. Tysdag opplyste USAs føderale etat for krisehandtering (Fema) til Reuters at dei russiskproduserte respiratorane ville bli sende tilbake til etaten frå alle delstatane i USA.

