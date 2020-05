Spansk politi slo til mot kokainbande

utenriks

Kokainbanden skal ha skjult mindre mengder kokain i over 6.600 pappesker med ananas og lime, som vart sendt frå Colombia til Hellas.

Det narkotiske stoffet vart bakt inn i pappen i eskene. Etter at dei var tømde for innhald i Europa, vart det narkotiske stoffet fjerna gjennom det politiet beskriv som ein komplisert kjemisk prosess i laboratorium i Nederland og Bulgaria.

Blant dei 16 arresterte i saka, var den tidlegare colombianske fotballproffen Edwin Congo. Han har mellom anna spelt for Real Madrid, men la opp i 2009.

Congo har i avhøyr vedgått at han har hatt kontakt med fleire av resten av dei mistenkte i saka, men nektar kjennskap til kokainsmuglinga.

Den colombianske legen Mauricio Vergara, som driv ein venleiksklinikk i Madrid og som i si tid hjelpte den tidlegare fotballstjerna Diego Maradona i kampen hans mot kiloa, er òg blant dei arresterte.

Spansk politi meiner at Vergaras klinikk har fungert som hovudkvarter for kokainbanden, som mellom anna blir mistenkt for å ha stått bak smuglinga av 1 tonn kokain som vart funne i Bulgaria i januar.

