Stadig fleire skyteepisodar i Sverige

utenriks

I dei første fire månadane i år fann det stad 98 skyteepisodar, og 15 menneske vart drepne i desse, opplyser Stefan Hector, som leiar den svenske politioperasjonen.

I same periode i fjor var det 81 skyteepisodar og 15 drap, medan det i 2018 var 76 skyteepisodar og ni drap i årets første fire månader.

Hector vil likevel ikkje vere med på at operasjonen til politiet har vore mislykka.

– Bildet er meir samansett enn at ein berre kan samanlikne tal, seier han og viser til at politiet har gjort 250 arrestasjonar og teke beslag i 700 skytevåpen og drygt 1560 kilo sprengstoff under operasjonen.

– Vi kan konstatere at eit tal grove lovbrot er forhindra gjennom aktiviteten til politiet. Så det hadde vore fleire dersom vi ikkje hadde gjennomført denne innsatsen, seier Hector.

Høgrepartiet Moderaternas justispolitiske talsmann Johan Forsell kallar innsatsen til politiet nedslåande og meiner ansvaret ligg hos regjeringa.

– Eg stiller spørsmål ved om regjeringa har den naudsynte innsikta i krisa for å få bukt med dette. Ein har ikkje gitt politiet tilstrekkeleg verktøy, seier han.

Innanriksminister Mikael Damberg vil ikkje kommentere kritikken før Operasjon rimfrost er avslutta.

