Taliban vil slå tilbake dersom afghanske styrkar angrip

utenriks

Taliban nektar for å ha noko å gjere med to angrep i Afghanistan tysdag. Eitt av angrepa var retta mot ein barselklinikk i Kabul, der minst 14 menneske vart drepne, inkluderte spedbarn og sjukepleiarar.

Etter at president Ashraf Ghani gav Taliban skulda og bad dei væpna styrkane «gå tilbake til sin offensive posisjon og ta opp att operasjonar mot fienden», seier Taliban dei er førebudde på å svare på alle angrep.

Utspela skaper ny uvisse om den skjøre fredsprosessen i landet. Ghani har tidlegare sagt at regjeringa berre vil forsvare seg mot angrep frå Taliban, som eit teikn på godvilje i forkant av eventuelle fredssamtalar.

Etter at USA og Taliban inngjekk ein avtale i februar, har sistnemnde stort sett avstått frå større angrep i Kabul og andre byar. Dei legg skulda for dei siste angrepa på IS og enkelte innan afghansk etterretning.

USA ber no regjeringa jobbe saman med Taliban for at dei som stod bak angrepet tysdag kan stillast til ansvar.

– Utan varig reduksjon i valden og framdrift i retning av ei politisk løysing, vil Afghanistan framleis vere sårbar for terrorisme, seier utanriksminister Mike Pompeo. Han beskriv sjukehusangrepet som «rein vondskap».

(©NPK)