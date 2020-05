Over 70 døde etter å ha drukke heimebrent i Mexico

utenriks

Minst 48 er døde berre dei siste fire dagane etter å ha drukke heimebrent. Mexico har innført forbod mot alkoholsal under koronakrisa som eit tiltak for å forhindre smittespreiing ved å få folk til ikkje å samle seg i grupper eller arrangere festar, skriv The New York Times.

Styresmaktene har erklært helsekrise som følgje av dødsfalla og vil etterforske dei for å finne nøyaktig dødsårsak. Dei ramma hadde symptom som magesmerter, pusteproblem og synstap.

Ein populær type heimebrent kalla refino blir seld for ned mot 6 kroner literen på den svarte marknaden.

