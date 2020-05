Sol og sommarvarme tek ikkje knekken på koronaviruset

utenriks

Koronavirus på overflater blir i lita grad svekt av sommarvarme, slår forskarar ved Harvard-universitetet og Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA fast.

– Vêrforhold, først og fremst temperatur og luftfukt, kan påverke smittespreiinga, men berre i lita grad, seier professor Hazhir Rahmandad ved MIT til den lokale TV-stasjonen WBUR i Boston.

– Vi kan derfor ikkje rekne med at vêrforholda åleine skal sløkkje epidemien i sommar, seier han.

Mindre stabilt

Albert Risvanov, som er direktør for Kazans føderale medisinske universitet i Russland, har komme fram til same konklusjon.

– Den optimale temperaturen for viruset er 4 til 8 grader, seier han til det russiske nyheitsbyrået Tass.

Når temperaturen stig over dette, blir viruset mindre stabilt, men ikkje i slik grad at risikoen for spreiing blir redusert i betydeleg grad, konstaterer Risvanov, som leiar eit forskarteam som prøver å utvikle ein effektiv vaksine.

Blir overført raskt

– Viruset blir vanlegvis overført gjennom lufta – ved tale, hoste eller ganske enkelt gjennom pust – og ved handtrykk og fysisk kontakt med nyleg infiserte overflater. Dette inneber at det skjer for raskt til at viruset blir oppløyst, sjølv i sommarvarme, seier Risvanov.

Sommarvarme får folk til å røre seg meir utandørs, og det fører til meir kontakt og derfor auka smittefare, seier han.

– Dette kan vere ein ekstra risikofaktor, seier Risvanov.

Trump-råd

Blant dei som har lansert ultrafiolett stråling, sol og varme som ein mogleg måte å kjempe mot koronaviruset på, er president Donald Trump.

– Eg håpar at folk nyt sola, og om den har ein innverknad (på viruset), så er jo det storarta, sa Trump førre månad.

Fagfolk protesterte og åtvara mot auka risiko, både for hudkreft og smittespreiing frå andre som gjekk ut for å sole seg.

