Ujamn utvikling i forholda for skeive i Europa

Dette er nokre av hovudfunna i ei omfattande EU-undersøking blant LHBTI-personar – lesbiske, homofile, bifile, trans- og interseksuelle.

Eit knapt fleirtal – 52 prosent – av dei vaksne deltakarane seier dei er opne om legningen og kjønnsidentiteten sin. Det er ein markant framgang frå 2012, då delen var 36 prosent. Samtidig svarer 60 prosent av homofile og lesbiske at dei unngår å halde kvarandre i handa offentleg.

Parallelt med at fleire er opne, er det òg fleire som melder om diskriminering på arbeidsplassen, viser tala frå EUs kontor for grunnleggjande rettar: 36 prosent i årets undersøking mot 22 prosent for åtte år sidan. I Polen og Frankrike seier høvesvis 68 og 54 prosent at samfunnet har vorte mindre tolerant, medan over 70 prosent av dei spurde i Irland, Malta og Finland melder om meir toleranse.

40 prosent seier dei har opplevd trakassering, medan 10 prosent seier dei har vore utsette for fysisk eller seksualisert vald. Det siste talet er dobbelt så høgt for transpersonar og interseksuelle.

Rundt 140.000 personar i 30 land – EU-landa pluss Storbritannia, Serbia og Nord-Makedonia – har delteke i undersøkinga.

