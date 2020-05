Colombia: Geriljaleiar drepen i angrepet mot ELN-leir

utenriks

Flyangrepet var retta mot ein av basane til den venstreorienterte geriljagruppa ELN i Montecristo-området, ifølgje innanriksministeren i delstaten Bolivar, Carlos Feliz.

I alt vart 22 menneske drepne i flyangrepet.

I ei fråsegn frå forsvarsministeren kjem fram det at fire ELN-medlemmer var i leiren, og at ein av dei fire var Mocho Tierra, «rekna for å vere eit verdifullt mål og knytt til planlegging og gjennomføring av terrorhandlingar mot sivilbefolkninga og styresmaktene i Antioquia og Bolivar».

Trujillo knyter Mocho Tierra til narkotikasmugling og ulovleg gruvedrift som skal ha gitt rundt éin million dollar i månaden til ELN.

ELN er veslebror til den langt større geriljagruppa FARC, som la ned våpena etter å ha inngått ein fredsavtale med regjeringa i 2016.

Colombias høgreorienterte president Ivan Duque nektar å forhandle med ELN før dei anslagsvis 2.000 soldatane i gruppa lèt våpena kvile.

(©NPK)