Danmarks statsminister opnar for å sleppe inn turistar

utenriks

Opposisjonen har teke til orde for ei forsiktig opning for enkelte turistar. Venstre og Dansk Folkeparti vil sleppe inn nordmenn og tyskarar, medan Dei Radikale òg vil opne grensene til Sverige.

Danmarks grenser vart stengde 14. mars, med ei rekkje unntak, og fleire parti meiner det òg bør bli unntak for turistar frå land med liknande smittesituasjon.

Frederiksen er ikkje framandt for ideen. Den sosialdemokratiske statsministeren, som leier ei mindretalsregjering, påpeika i ein TV-debatt torsdag kveld at ei eventuell opning er gjenstand for forhandlingar i Folketinget.

(©NPK)