utenriks

Grensene mellom dei baltiske statane vart opna ved midnatt, natt til fredag.

Dei tre landa har valt å opne grensene seg imellom for å få økonomiane på fote igjen, seier Litauens statsminister, Saulius Skvernelis.

– Den baltiske reisebobla er ei moglegheit for selskap til å gjenopne og gir eit lite håp for befolkninga om at livet er på veg tilbake til normalen, seier Skvernelis i ei pressemelding.

Tilreisande til regionen frå andre land må framleis i 14 dagars karantene.

(©NPK)