Delar av New York opnar opp

Guvernør Andrew Cuomo lét fredag nokre område sentralt og nord i delstaten få starte ei forsiktig gjenopning av delar av næringslivet. Desse områda ligg eit godt stykke unna storbyen New York og er hittil spart for det verste av koronapandemien.

New York er hardast ramma i landet, med over 27.000 koronarelaterte dødsfall, dei aller fleste i byen med same namn.

Folkerike New York City og forstadane blir truleg dei siste stadane i delstaten som kan byrje å vende tilbake til noko som liknar på ein normal kvardag.

