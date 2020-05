Ingen nye koronadødsfall registrert i Danmark

utenriks

Talet på sjukehusinnleggingar var fredag falle til 137, noko som er 10 færre enn dagen før.

Det er det siste døgnet registrert 78 nye smittetilfelle i Danmark, noko som får det samla smittetalet opp til 10.791, opplyser danske helsestyresmakter. Det er berre sjette gong på dei siste 50 dagane at det er påvist under 100 nye smittetilfelle på eit døgn.

Statens Serum Institut (SSI), som fører koronastatistikken, påpeikar at mangelen på dødstal i oversikta på fredag kan komme av forseinkingar i registreringa. Styresmaktene har til saman registrert 537 dødsfall i samband med koronasmitte.

På Facebook kallar helseminister Magnus Heunicke statistikken på fredag for ein milepæl.

– Eg er så takksam og glad for dette resultatet. Epidemien er her stadig, men det her er ein god dag, skriv ministeren på Facebook og sender «gode tankar til alle pasientar og pårørande».

Det er no 368.889 personar som er testa for koronaviruset i Danmark. 8.805 av dei som testa positivt, blir rekna for å vere friskmelde, sidan dei to veker etter å ha vorte smitta, ikkje er døde eller innlagde på sjukehus.

– Takk til alle i samfunnet vårt for å ha bidrege til at vi no er i ein situasjon der epidemien er under kontroll, og det er null dødsfall det siste døgnet, seier helseminister Heunicke frå Socialdemokratiet.

