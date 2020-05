utenriks

Fallet var mykje større enn det som var venta på førehand og ramma dei fleste sektorar som driv varehandel. Kleshandel, møbelsal, elektronikk og mat og drikke er likevel blant dei som vart ramma særleg hardt.

Varehandelen i USA slit allereie som følgje av at fleire og fleire handlar over internett. Sal over nett auka med 8,4 prosent i april.

