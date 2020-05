Liten framgang i forhandlingar mellom EU og Storbritannia

utenriks

Forhandlingsleiaren til britane David Frost trekte spesielt fram den delen av avtalen som skal sørgje for open og rettferdig konkurranse. Her har EU lenge stått på at britane må følgje reglane til EU for å få fullt tilgjenge til den indre marknaden. Storbritannia har på si side understreka at dei som ein sjølvstendig stat har rett til å setje sine eigne reglar, ikkje føye seg etter ein union dei ikkje lenger er med i.

– På dette området har vi ulikt syn, og det er inga framdrift. Uansett kva dei seier, deltek ikkje britane i nokon reell diskusjon, sa sjefforhandlar Michel Barnier i EU på pressekonferansen fredag.

Fiskeri og tilgjenget til britisk farvatn er eit anna komplisert tema, der Barnier seier partane står «ekstremt langt frå kvarandre».

Han takka likevel Frost for den siste runden. Han sa òg at dei mange parallelle samtalane hadde bidrege til avklaring av fleire spørsmål om mellom anna varehandel, transport og Storbritannias framtidige deltaking i EU-program.

Forhandlingane om ein handelsavtale og det framtidige forholdet etter brexit går føre seg trass i koronakrisa. Også dei tidlegare rundane har gitt lite konkret framgang. Neste runde blir den første veka i juni.

(©NPK)