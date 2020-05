London kan vere koronafritt om få veker

utenriks

Talet på menneske som får påvist koronasmitte kvar dag i London har falle til under 24. Talet blir halvert kvar 35. dag, og viruset kan dermed vere borte frå hovudstaden innan nokre få veker, melder Sky News.

Til samanlikning blir det registrert dagleg rundt 4.000 nye infeksjonar i Nordaust-England, men òg der fell infeksjonsraten, viser utrekningar gjort av Public Health England og MRC Biostatics Unit ved University of Cambridge.

For England som heilskap er smittetalet R, som står for reproduksjonstal, på 0,75. Det er godt under 1-grensa som styresmaktene har sett som krav for å kunne halde fram med å lette på nedstengingstiltaka i månadene som kjem.

Ein R-verdi på 1 betyr at kvar smitta person i gjennomsnitt smittar éin annan person. Er R-verdien på 3, betyr det at kvar smitta person i snitt smittar tre andre personar.

I Nordaust-England er R-verdien no på 0,8, medan han i London har falle til 0,4. Utviklinga viser at hovudstaden har gått frå å vere sentrum for smitteutbrotet i England, til å ha ein av dei lågaste infeksjonsratane. Då nedstengingstiltaka vart kunngjorde 23. mars, var det over 200.000 nye daglege smittetilfelle i London, ifølgje studien.

Studien vart publisert denne veka i International Journal of Clinical Practice.

