Over 10.000 nye koronatilfelle i Russland

Russiske styresmakter forklarer den store auken i smittetalet med at dei testar mange. Samtidig blir no dei omfattande smitteverntiltaka trappa ned, og mykje av samfunnslivet blir igjen opna.

Rundt halvparten av smittetilfella er registrerte i Moskva, der frivillig massetesting for antistoff no blir sett i gang.

Dei offisielle russiske tala viser svært låg døyelegheit i Russland samanlikna med andre land. Det totale dødstalet blir opplyst å berre vere på 2.418.

Til samanlikning har Storbritannia, som har registrert 233.151 koronasmitta, eit offisielt dødstal på 33.614. Analysar av overdøyelegheita tyder òg på at dette etter all sannsyn er for lågt, og fleire har konkludert med langt over 50.000 kan ha mista livet i Storbritannia.

Avisene Financial Times og New York Times har gått gjennom situasjonen i Russland og konkludert med at dødstalet sannsynlegvis er langt høgare. Russisk UD reagerer sterkt på oppslaga og har sendt brev til avisene med krav om at dei blir trekte tilbake.

