Overraskande stor vekst for den kinesiske industrien

Dei offisielle tala som vart presenterte fredag, viser ein vekst for den industrielle produksjonen i Kina på 3,9 prosent frå april i fjor samanlikna med april i år. Det var på førehand venta at apriltala ville vise vekst, men ikkje så mykje. Eit utval analytikarar hadde spådd 1,5 prosents vekst for april, ifølgje Bloomberg.

Fredag er det elles ein månad sidan Kina har rapportert inn dødsfall knytte til covid-19, og landet der utbrotet starta er på veg til betring også økonomisk, ser det ut til.

Sjølv om industriproduksjonen aukar, er det framleis raude tal i detaljvarehandelen, der etterspørselen blant forbrukarane naturleg nok enno er lågare enn i april i fjor. Varehandelen er 7,5 prosent ned samanlikna med april i fjor, men det er trass alt betre enn mars-tala, der omsetninga i butikkane var ned 15,8 prosent samanlikna med mars 2019.

Arbeidsløysetalet aukar noko i Kina, frå 5,9 til 6,0 prosent frå mars til april.

