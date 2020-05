Slovenia erklærer at koronautbrotet i landet er over

utenriks

Det er den låge smitteraten som gjer at Slovenia no lempar på smitterestriksjonar, opplyser statsminister Janes Jansa, ifølgje nyheitsbyrået STA.

WHO har denne veka åtvara om at det er for tidleg å erklære koronapandemien for over. Det har fleire gonger vorte fastslått at inntil ein vaksine eller ein breitt tilgjengeleg kur er utvikla, er ikkje verda trygg.

Slovenia har til saman registrert 35 nye smittetilfelle dei siste to vekene. Landet innførte omfattande tiltak 12. mars.

31. mai vil EU-borgarar kunne komme til Slovenia utan å måtte gå i karantene i ei veke, medan folk frå andre land må i to vekers karantene.

(©NPK)