Svenske grensekommunar håper på nye norske reiseråd

– Ein viktig dato, seier fylkesmann Georg Andrén i Värmland om 15. juni.

– Konsekvensen av grensestenginga er veldig stor for næringslivet, for grensekommunane og dermed òg for heile Värmland, seier Fredrik Larsson (M), ordførar for regionstyret i Värmland.

Koronapandemien har gått hardt utover handelsstanden i svenske grensekommunar. Salet på Nordby kjøpesenter fall med heile 95 prosent, medan Daftö camping har hatt ein nedgang på 97 prosent sidan Noreg stengde grensene til Sverige, skreiv SVT førre veke.

– Dette er Sveriges største kjøpesenter. Det finst ingen kundar. Ein treng ikkje vere rakettforskar for å forstå at det vanskeleg, seier Ståle Løvheim, sjef for Nordby kjøpesenter. Overfor Strömstads Tidning er han forsiktig optimist og håper på at grensene opnar i juni.

– Vi skal sørgje for verdas mest koronasikre kjøpesenter, seier han til avisa.

Også lenger nord i landet kan dei norske reiseråda gi dystre konsekvensar.

Swedish Lappland Visitors Board, som representerer dei 16 nordlegaste kommunane, hadde 470.000 norske gjestedøgn i fjor, og 60 prosent var i juli.

– Dersom nordmenn ikkje kan reise til oss i sommar blir det eit hardt slag. Så sjølvsagt håper vi at restriksjonane på reiser i Norden blir letta i juni, seier administrerande direktør Andreas Lind.

