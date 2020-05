USA meiner IS står bak angrep mot sjukehus i Kabul

utenriks

Ei jordmor som jobba for Leger Uten Grenser (MSF), var blant dei 24 som vart drepne i angrepet mot eit sjukehus i Kabul denne veka, og i Nangarhar-provinsen aust i landet vart mange personar drepne i eit angrep mot ei gravferd tysdag.

Den amerikanske spesialutsendinga for afghansk gjenforeining, Zalmay Khalilzad, melder på Twitter at styresmaktene meiner IS er ansvarleg for dei «grufulle angrepa» mot barselavdelinga og mot gravferda.

– ISIS har vist eit mønster der dei føretrekkjer denne typen avskyelege angrep på sivile og er ein trussel mot det afghanske folket og verda, skriv Khalilzad.

Så langt har ingen teke på seg ansvaret for dei to angrepa, og Taliban har avvist at dei stod bak.

