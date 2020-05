Wuhan hevdar å ha testa 3 millionar innbyggjarar

utenriks

Onsdag melde kinesiske statsmedium at Wuhan vil ha ferdigstilt testing av dei 11 millionane som bur der i løpet av ti dagar med ein såkalla nukleinsyretest, av frykt for ein ny smittebølgje i Kina.

Torsdag byrja testinga Qiaokou-området, eitt av 13 område, eller distrikt, i Wuhan i Hubei-provinsen. Fredag melder Reuters at nyheitsbyrået Xinhua rapporterer at 3 millionar innbyggjarar allereie er testa.

Dette inkluderer likevel truleg mange som er testa før nukleinsyretesten vart introduserte, men det blir ikkjeopplyst kor mange det er.

Utruleg tempo

Då Kina lanserte planen om å teste heile Wuhan i løpet av ti dagar, reagerte fleire på korleis det skulle ordnast i praksis, sjølv med den raskaste av alle hurtigtestar. Til og med det statlege Health Daily i Kina erkjende seinast torsdag at Wuhans styresmakter måtte gjennomføre 730.000 testar per dag viss dei skulle klare det, og det var etter å ha trekt frå alle i Wuhan som allereie er nyleg testa for koronaviruset.

Ifølgje New York Times har Health Daily gitt opp at Wuhan har ein dagleg testkapasitet på 100.000, viss det blir pressa til det ekstreme. Til samanlikning klarte Sør-Korea, som blir hylla for testinga si, å gjennomføre 20.000 testar fordelte på 633 stasjonar landet over i mars, då utbrotet der nådde toppen.

Med eit slikt tempo ville det ta Wuhan rundt eit og eit halvt år å teste 11 millionar.

Modererte litt

Ifølgje BBC har styresmaktene no påpeika at ikkje alle dei 13 områda, eller distrikta, i Wuhan byrjar testinga samtidig, så det er ikkje slik at testinga av 11 millionar vil vere ferdig neste helg.

– Nokre distrikt vil starte frå 12. mai, andre frå 17. mai, til dømes. Kvart distrikt avsluttar testane sine innan ti dagar frå datoen det starta, forklarer Wuhans senter for smittevern.

Førebels har altså langt frå alle 13 starta opp enno.

Det herskar òg noko tvil om det eigentleg er 11 millionar personar i Wuhan lenger. Då Kina stengde ned Wuhan 23. januar hadde truleg så mange som 5 millionar av innbyggjarane reist ut på grunn av den kinesiske nyttårsfeiringa. Det er framleis uklart kor mange som har kome heim etter at byen gjenopna 8. april.

Oppdagar umerkeleg smitte

Hensikta med å teste absolutt alle, er å finne fram til såkalla asymptomatiske tilfelle, smitteberarar som har koronaviruset i kroppen og potensielt kan smitte andre, men som ikkje sjølv viser symptom og derfor ikkje veit at dei burde isolerast.

Ifølgje Xinhua har det vorte oppdaga ei rekkje asymptomatiske tilfelle i Kina den siste tida.

Wuhans foreslåtte nukleinsyretest kan ifølgje CNN vise seg meir effektiv enn andre type testar for å påvise smitte på eit tidleg tidspunkt, samanlikna med til dømes testar som baserer seg på måling av immunrespons i kroppen.

Kina registrerte fire nye sjukdomstilfelle torsdag og tre nye sjukdomstilfelle av covid-19 onsdag. Alle desse hadde vorte smitta av nokon i Kina. I tillegg har det vorte registrert 12 asymptomatiske tilfelle onsdag og 11 torsdag, altså personar som testa positivt utan å ha symptom.

Elles har fastlandskina registrert 82.933 sjukdomstilfelle av covid-19, medan dødstalet er 4.633.

