Svolt truar millionar av amerikanarar

Millionar av menneske over heile USA er no heilt avhengige av matvarehjelp frå velgjerande organisasjonar og kyrkjer.

– Det er hjarteskjærene, seier Maehr, som leiar hjelpeorganisasjonen Greater Chicago Food Depository.

– Folk har mista inntekta og har ikkje lenger mat, og det heile har skjedd så raskt, seier ho.

Koronapandemien har teke knekken på tallause bedrifter i USA og over 36 millionar amerikanarar har meldt seg arbeidsledige dei siste månadene.

Utan mat

37 prosent av dei arbeidsledige gjekk førre månad tomme for mat, medan ytterlegare 46 prosent frykta at dei ville gå tomme, viser ei undersøking.

Talet på menneske som oppsøkjer Maehrs organisasjon for å få matvarehjelp, har auka med 60 prosent sidan viruset gjorde sitt inntog i USA.

Sjølv amerikanarar som framleis har jobb, slit med å få endane til å møtast. To av ti vaksne i ei undersøking utført av NORC fortel at dei den siste månaden gjekk tomme for mat, før dei fekk neste lønning og kunne kjøpe meir.

Skyhøg arbeidsløyse

USA har aldri tidlegare opplevd ein så rask og alvorleg økonomisk kollaps, og den offisielle arbeidsløysa var i april på heile 14,7 prosent, det høgaste sidan den store depresjonen på 1930-talet.

Sjølv om president Donald Trump hevdar at det verste er over, og lovar snarleg og formidabel økonomisk vekst, tviler dei fleste ledige på at dei vil komme i arbeid igjen med det første.

Berre 28 prosent av arbeidsledige trur at dei vil ha arbeid om 30 dagar, medan 46 prosent seier at dei truleg vil ha arbeid om tre månader.

Treng støtte

Kor mange ledige som får jobb, avheng av om samfunnet og økonomien kan startast opp igjen utan at det resulterer i ei ny bølgje av smittespreiing, seier økonomen Gabriel Ehrlich ved University of Michigan.

Han fryktar at mange småbedrifter har gått dukken for godt, og at det kan bli lite med nyetableringar i tida som kjem.

Ehrlich trur heller ikkje at delstatane og lokale styresmakter vil få tilstrekkeleg med føderal hjelp til å få fart på næringslivet igjen.

Snur på pennyen

49 år gamle Kim Scanland, som bur i Detroit-forstaden Lincoln Park, mista i midten av mars jobben med å teste synet og høyrselen til skuleelevar i Wayne County. Om og når ho får jobben tilbake, veit ho ikkje.

Ektemannen mista òg jobben då stålverket han jobba på stengde dørene for godt, og heller ikkje han veit kva framtida vil bringe. Begge veit at det vil bli kamp om arbeidsplassane når krisa er over.

Dei to får så vidt endene til å møtast ved hjelp av arbeidsløysetrygd, og kyrkja deira har tilbydd matvarehjelp om dei treng det.

– Men vi vil ikkje ta maten frå andre. Vi veit korleis vi kan snu på pennyen når vi må, seier Scanland.

Frykta smitte

Cassandra Humphrey valde sjølv å slutte i jobben som butikktilsett av frykt for å bli smitta av koronaviruset og overføre smitten til andre.

– Vi fekk ikkje tildelt masker, og folk kom på jobben sjølv om dei var sjuke. Mora mi er 80 år gammal, og eg ville berre sørgje for at ho var trygg, fortel Humprey, som torsdag var ein av mange som oppsøkte ein velgjerande organisasjon i Chicago i håp om å få mat til seg sjølv og familien.

Verst for minoritetar

Koronapandemien rammar minoritetar hardast, noko statistikken over smitta og døde viser. Det same gjer undersøkinga NORC har gjennomført.

Kvar tredje amerikanar med afroamerikansk eller latinamerikansk bakgrunn fortel at dei dei siste 30 dagane ofte eller til tider har hatt for lite mat. Blant kvite amerikanarar svarer berre éin av ti det same. Barnefamiliar blir òg ramma hardare, viser undersøkinga.

– Dei forskjellane og den urettferda som eksisterte tidlegare, har no auka endå meir, seier ho.

