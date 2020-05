Danmark har starta gjenopninga: – Mest fantastiske som har skjedd

utenriks

Nærare 11.000 danskar har til no fått påvist koronasmitte, men det blir meldt om stadig færre nye smittetilfelle. Det siste døgnet har 41 personar testa positivt, noko som er det lågaste talet på nye smittetilfelle per døgn sidan 16. mars.

Tala inneber at styresmaktene held fram med gjenopninga av samfunnet. Restaurantar og kafear har òg fått høvet til å gjenopne mot at dei følgjer strenge smittevernreglar.

– Det er det mest fantastiske som har skjedd meg på to månader, seier restaurantgjest Xenia Lund til nyheitsbyrået TT.

Fryktar få gjester

Restauranten sjølv, som heiter Apropos, fryktar at det ikkje skal bli så mange gjester – spesielt no som turistane er borte.

– Eg trur at folk er litt redde. Kanskje stengjer vi igjen om det ikkje fungerer. Dette er berre ein test, seier restaurantarbeidar Muhammed Unalan.

Blant dei som hadde den første restaurantlunsjen sin på to månader, var Claudia Civettini og Isabella Koch.

– Eg har lært kor mykje det betyr for meg å treffe andre menneske, seier Koch.

Skular blir gjenopna

Måndag byrja dei eldste elevane i grunnskulen å vende tilbake. Samtidig vart skulefritidsordninga for dei yngste gjenopna.

Dei yngste elevane var tilbake på skulebenken 15. april.

Måndag morgon vart det opna for at 600.000 borgarar i alderen 18 til 25 år kan bestille ein koronatest på nettet. I løpet av få timar var over 25.000 personar i kø på nettsida.

Auke i talet på innlagde

For tida er 144 koronasmitta innlagt på danske sjukehus. Det er ein auke med elleve personar frå dagen før.

Samtidig har dødstalet auka med éin person til 548. Danmark har med det 9,4 koronadødsfall per 100.000 innbyggjarar. Noreg har 4,3, medan Sverige har heile 37.

Nærare 400.000 danskar er no testa for viruset, over 5.000 berre sidan søndag.

