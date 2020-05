EU skrur igjen krana: Hydrogen frå gass møter motstand

utenriks

– Eg trur ryktet om gassen sin død i Europa er noko overdrive, seier Tina Bru (H) til NTB.

Ho er overtydd om at EU vil halde fram med å importere gass frå norsk sokkel i lang tid framover. Men olje- og energiministeren har òg eit anna ess i ermet.

Naturgass kan nemleg brukast til å framstille hydrogen. Samtidig kan ein fange og lagre CO2 som blir frigjord under produksjonen, slik at klimautsleppa blir låge.

Produktet ein då sit igjen med, kallast blått hydrogen.

– Det er ein måte å få verdi av gassressursane på i ei framtid der vi veit vi må ha lågare utslepp, seier Bru.

Fargediskriminering

Hydrogen blir no spådd ei nøkkelrolle i innsatsen for å nå klimanøytralitet.

Bru ser eit stort marknadspotensial for Noreg. Planen er å leggje fram ein eigen hydrogenstrategi dei næraste vekene.

Men korleis hydrogenet blir produsert, er ikkje likegyldig. Tvert imot blir signala frå Brussel tydelegare og tydelegare på at det ikkje er blått hydrogen som er EUs favoritt.

Ein viktig grunn til dette er at teknologien for fangst og lagring av CO2, såkalla CCS, framleis ikkje er god nok til å fjerne utsleppa frå produksjonen heilt.

EU-kommisjonen vil i staden prioritere grøn hydrogen. Det er hydrogen som er framstilt ved hjelp av fornybar kraft gjennom elektrolyse av vatn.

Og grøn hydrogen, til forskjell frå blå, er fullstendig utsleppsfri.

Nettmøte

Klaus-Dieter Borchardt, assisterande generaldirektør for energi i EU-kommisjonen, letta på sløret om planane på eit nettmøte i regi av Florence School of Regulation i slutten av april.

– Førstevalet vårt er heilt klart å utvikle hydrogen basert på fornybar energi, sa Borchardt.

Han stempla blå hydrogen som «det nest beste valet». Men EU kjem ikkje til å stengje krana heilt.

– Vi må ta oss av begge, både hydrogen basert på fornybar energi og hydrogen basert på gass.

Flaskehalsar

Det er spesielt to flaskehalsar som skaper problem for grøn hydrogen.

Den eine flaskehalsen er kapasitet. I dag er kapasiteten til produksjon av grøn hydrogen svært avgrensa. Den andre flaskehalsen er pris. Blå hydrogen er i dag vesentleg billegare enn grøn.

Hydrogen frå naturgass kan derfor bli vanskeleg å unngå viss EU skal oppskalere marknaden raskt.

– Den som legg til grunn at EU kan bruke hydrogen i stort mon dei næraste tiåra og berre satse på grøn hydrogen, har ikkje gjort heimeleksa. Det vil beintfram ikkje vere nok hydrogen frå elektrolyse tilgjengeleg. Den fornybare krafta som skal til, eksisterer ikkje, seier Bru.

Ifølgje henne kan Noreg produsere blå hydrogen i mykje større skala enn grøn, og til langt lågare pris.

Overgangsfase

Men NTB er kjent med at EU-kommisjonen har motførestillingar.

På kort sikt er blå hydrogen det mest konkurransedyktige. Men vindauget lukkar seg raskt. Nokre prognosar viser at grøn hydrogen allereie innan 2030 kan bli billegare enn blå.

Samtidig er Kommisjonen bekymra for ein innlåsingseffekt viss marknaden blir opp opna for mykje for hydrogen frå gass. Grøn hydrogen må få rom til å vekse.

Kommisjonen ser derfor for seg at blå hydrogen primært skal spele ei rolle i ein overgangsfase. Opninga blir beskriven som «relativt avgrensa» når Europa på sikt skal bli klimanøytralt.

