Italia nærmar seg normale tider

utenriks

Å gå tilbake til normalitet, er som å lære å gå igjen, skriv statsminister Giuseppe Conte i eit innlegg i avisa Leggo.

– Eit skritt om gongen, forsiktig og konsentrert, for å ikkje falle og bli sat tilbake. Italia vil byrje å springe igjen, skriv han vidare.

Butikkar, frisørar, kafear, restaurantar og fleire museum kunne igjen opne dørene måndag, men dei må alle sørgje for at det er minst éin meter mellom folk. Å dra på stranda og delta på messar i kyrkjene er òg lov.

Peterskyrkja i Roma er blant dei som no kan ønskje forsamlinga tilbake igjen. Dei som ønskjer å besøkje Colosseum, må likevel vente til slutten av mai.

Klappa for kundane

I Milano stod folk i kø for å komme inn i varemagasinet La Rinascente. Alle fekk kroppstemperaturen skanna før dei fekk sleppe inn, medan tilsette stod og klappa for dei første kundane.

For to veker sidan opna enkelte spisestader, men berre for å selje takeaway. No kan dei servere ved borda, sjølv om det nokre stader er sett opp pleksiglas mellom borda.

Om lag 825.000 verksemder har no gjenopna, ifølgje ein interesseorganisasjon for detaljhandelen, Confcommercio.

Men framleis er 30 prosent av kafeane og restaurantane i landet stengt. Fleire av eigarane har klaga over at nye smittevernkrava gjer det for dyrt å drive vidare.

Smitten flata ut

Italia var det første landet utanfor Asia der koronautbrotet kom ut av kontroll, og helsevesenet hadde store problem med å halde tritt med dei mange som trong intensivbehandling. Nær 226.000 italienarar har så langt fått påvist smitten, og over 32.000 har døydd. Men sidan slutten av mars har smittetala flata ut, og dødstalet per døgn er nede i rundt 100.

Dei neste vekene skal stadig meir av det italienske samfunnet gjenopnast. Treningsstudio og symjebasseng opnar om ei veke, medan kinoar og teater må vente til 15. juni.

Under den ti veker lange stenginga måtte folk fylle ut skjema for å vise at dei hadde ein gyldig grunn til å gå ute. No slepper dei det såframt dei held seg i heimregionen.

Den 3. juni kjem òg reiserestriksjonane mellom regionane til å bli oppheva, viss alt går etter planen. Same dato blir grensene opna for utanlandske turistar.

Samtidig ser ikkje styresmaktene bort frå at det kan komme ein ny smittebølgje. I helga sa Conte at landet tek ein «kalkulert risiko» ved å gjenopne. Han understreka at det uansett må gjerast for å hindre full krise i økonomien.

(©NPK)