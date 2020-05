Regjeringa i Nicaragua blir skulda for å skjule omfanget av koronaen

utenriks

Offisielt er det berre registrert 25 smitta og åtte koronadødsfall i det mellomamerikanske landet.

Men det blir frykta at dei reelle tala er langt høgare. Epidemiologen Alvaro Ramirez seier Nicaragua er på veg inn i ein fase med rask spreiing av viruset.

– Vi kjem til å få ein kaotisk situasjon, åtvarar han.

Opposisjonspartia i Nasjonalkoalisjonen skuldar regjeringa for å gjennomføre «ekspress-gravferder» for å skjule kor mange som døyr av covid-19. Offer for sjukdommen blir visstnok henta i pickup-bilar utan samtykke frå pårørande.

(©NPK)