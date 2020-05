Stadig færre får påvist smitte i Danmark

utenriks

41 har testa positivt for koronaviruset i Danmark det siste døgnet, det lågaste talet på nye smittetilfelle per døgn sidan 16. mars.

547 av dei som har testa positivt er døde, og Danmark har dermed 9,4 koronadødsfall per 100.000 innbyggjarar. Noreg har 4,3, medan Sverige har heile 37.

Nærare 400.000 danskar er no testa for viruset, over 5.000 berre sidan søndag.

Sidan smittespreiinga tilsynelatande bremsar opp, held styresmaktene fram gjenopninga av samfunnet.

Måndag byrja dei eldste elevane i grunnskulen å vende tilbake, samtidig med at SFO for dei yngste vart gjenopna.

Restaurantar og kafear har òg fått høvet til å gjenopne, mot at dei følgjer strenge smittevernreglar.

