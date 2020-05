Aukande grad av psykiske problem blant unge i Europa

utenriks

I den omfattande undersøkinga er gjort blant barn i alderen 11, 13 og 15 år i 45 land og viser nedgang i den psykiske helsa frå 2014 til 2018. Funn i undersøkinga viser at ein av fire svarer at dei føler seg nervøse, irritable, eller at dei minst ein gong i veka har problem med å sovne, skriv Verdshelseorganisasjonen (WHO) om rapporten som vart gjort kjent tysdag.

Tilbakemeldingane om redusert psykisk helse aukar med alderen på barna, og særleg jenter er mest utsette.

– Det aukande talet på jenter og gutar over heile Europa som melder om dårleg psykisk helse er ei bekymring for oss alle, seier doktor Hans Henri P. Kluge som er Europadirektør i WHO.

Undersøkinga HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), som er koordinert ved Universitetet i Glasgow, har samla data om fleire enn 220.000 skulebarn i Europa og Canada. I eitt av tre land melder barna om auka skulepress. Ein av ti svarte òg at dei hadde vore utsette for nettmobbing i månadene før undersøkinga vart gjennomført.

