Britisk grunnlag for EU-forhandlingar offentleggjort

utenriks

Ein pakke med fleire hundre sider juridisk tekst og eit samandrag på 36 sider vart lagt ut på nettsidene til regjeringa tysdag.

Den tredje forhandlingsrunden med EU vart avslutta før helga, og begge partane seier det har vore lite framgang på viktige punkt. Fredag sa EUs sjefforhandlar Michel Barnier at han ønskte at Storbritannia ville gå offentleg ut med posisjonen sin, og svaret kom altså tysdag.

Likeverdig og suveren

Britane er oppteke av å understreke at dei opptrer som ein suveren og likeverdig partnar og ikkje vil leggje under seg EUs lover og reglar. Dei meiner EU krev meir av dei enn dei gjer av andre land dei har forhandla fram handelsavtalar med.

«Uansett kva som skjer vil vi i regjeringa ikkje forhandle om nokre ordningar der Storbritannia ikkje har kontroll over egne lover og politikk», står det i introduksjonen til dokumenta som vart lagt fram tysdag.

«Det inneber at vi ikkje vil akseptere nokon plikt om at våre lover skal samanfalle med EUs eller at EU-institusjonar, inkludert domstolen, skal ha nokre styresmakt i Storbritannia».

EU seier på si side at dei ønskjer ein meir omfattande avtale med britane enn dei har med nokon andre, men at dei ikkje er villig til å kompromisse når det gjeld den indre marknaden; dersom britane vil ha full tilgang, må det vere konkurranse på like vilkår.

Fisk

Eitt av dei problematiske områda har vore forhandlingar om fiskeri og tilgjenge til kvarandres farvatn. Britane seier det er uaktuelt å berre føye seg etter EUs fiskeripolitikk, men dei vil forhandle på same måte som andre kyststatar.

Noreg er nemnt i kapittelet om fiskeriavtale, som hovuddøme på land Storbritannia vil forhandle fram ein eigen fiskeriavtale med. Dåverande fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) minna i februar om at Noreg i vil stå overfor to motpartane i Nordsjøen når britane er heilt ute av EU.

– Derfor vil vi starte dei trilaterale forhandlingane om dei felles bestandane våre så fort som mogleg, sa Sivertsen.

I det 36 sider lange samandraget til britane, er ikkje ordet trilateral nemnt, men det talast altså om separate avtalar med Noreg.

Kort tid

Neste forhandlingsrunde mellom EU og britane er den første veka i juni. Håpet er å få på plass ein avtale før overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår, men tida er knapp.

Britane har fleire gonger sagt at det er uaktuelt å forlengje overgangsperioden, sjølv om utmeldingsavtalen opnar for det. Fristen ved nyttår er nedfelt i lov, og heller ikkje koronapandemien har fått den britiske regjeringa til å endre tidsplanen.

(©NPK)