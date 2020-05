utenriks

Thunberg vann prisen for nettavisa The Intercepts videoreportasje om kampen til 17-åringen for å skape merksemd rundt klimaspørsmål, skriv The Wrap.

Ho blir òg tildelt ein Webby-pris for forteljarstemma i kortfilmen «Nature Now».

Academy of Digital Arts and Sciences deler ut prisane. Forutan Thunberg er òg skodespelarane Tom Hanks og John Krasinski og dessutan journalisten Ronan Farrow blant dei som blir tildelte prisar.

(©NPK)