Russlands statsminister koronafriskmeldt

utenriks

President Vladimir Putin har skrive under på eit dekret som beordrar Misjustin til å ta opp att dei ordinære statsministeroppgåvene, heiter det i fråsegna frå Kreml tysdag.

Misjustin sa 30. april at han hadde fått påvist koronasmitte. Han sa først at han skulle vere i heimeisolasjon, men seinare vart det opplyst at han fekk sjukehusbehandling.

Førre tysdag vart Putins talsmann Dmitrij Peskov innlagt med koronasmitte. Bustadminister Vladimir Jakusjev og kulturminister Olga Ljubimova er òg smitta.

